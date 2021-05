Fuori strada sul greto un torrente, feriti madre e figlio

(ANSA) - CUNEO, 09 MAG - Un fuoristrada è precipitato sul greto del torrente Corsaglia, nell'omonima valle cuneese, a Frabosa Soprana. Soltanto lievi ferite per i due occupanti, madre e figlio, elitrasportati in codice giallo all'ospedale di Cuneo. Per entrambi tanta paura, ma nessuna grave conseguenza.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, al lavoro per stabilire le cause dell'incidente. (ANSA).