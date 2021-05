Fiocco rosa per Cristina Chiabotto, è nata Luce

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - Fiocco rosa per Cristina Chiabotto e Marco Roscio. L'ex Miss Italia, sposata con l'imprenditore dal 2018, annuncia oggi su Instagram la nascita, venerdì, della primogenita Luce. "Benvenuta amore. Sei la nostra Luce!", scrive la Chiabotto, che sul suo profilo pubblica la foto della manina della neonata con la data di nascita, il 7 maggio. "Io e papà ti amiamo già tantissimo. Sei il regalo più bello della vita e non potevi che arrivare per la mia prima festa della mamma". (ANSA).