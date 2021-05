Dopo festa Inter va da una squillo che lo accoltella a Milano

(ANSA) - MILANO, 09 MAG - Venuto a Milano per la festa dell'Inter e avendo perso il treno per il ritorno a Torino, ha deciso di continuare i festeggiamenti con una prostituta. Che però lo ha accoltellato in un appartamento nella zona di Porta Venezia ai Milano, al culmine di una lite sulla prestazione sessuale.

Il venticinquenne, originario del Senegal, ha riportato una parziale eviscerazione e una microperforazione intestinale che ha reso necessario un intervento d'urgenza all'ospedale Niguarda. Al momento sarebbe fuori pericolo ma la prognosi resta riservata.

All'1.20 della scorsa notte l'uomo è stato soccorso in strada da un passante che lo ha visto mentre si reggeva l'addome ferito. Ai poliziotti intervenuti ha spiegato di essere arrivato a Milano in mattinata per partecipare ai festeggiamenti per lo scudetto dell'Inter davanti allo stadio Meazza e di aver perso il treno per il ritorno. A quel punto ha deciso di contattare una prostituta su un sito di incontri e si è accordato per un rapporto in un'abitazione in via Maiocchi. Arrivato in casa ha consegnato i 50 euro della prestazione alla donna che però gli ha detto che avrebbe dovuto aspettare. Dopo alcuni minuti il senegalese si è infastidito per l'attesa e ha preteso la restituzione della somma, scatenando (a suo dire) la rabbia della donna che ha preso un coltello in cucina e l'ha ferito al fianco. Il 25enne è scappato in strada ed è stato soccorso poco dopo.

Della donna, presumibilmente sudamericana, non c'è traccia. I poliziotti sono tornati all'appartamento ma era scappata.

