Superlega: Juve Barça Real, irresponsabile abbandonarla

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Siamo pronti a riconsiderare l'approccio proposto, per quanto necessario. Tuttavia, saremmo altamente irresponsabili qualora, consapevoli dei bisogni e della crisi sistemica del settore calcistico che ci hanno indotti ad annunciare la Super League, abbandonassimo la missione di fornire risposte efficaci e sostenibili alle questioni esistenziali che minacciano il settore calcistico".

Così, in una nota, Juventus, Barcellona e Real Madrid, deferiti per il progetto dall'Uefa che ha invece disposto il reintegro degli altri nove club fondatori. (ANSA).