Pirlo "Ronaldo e Ibrahimovic sono ancora i migliori"

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - "Cristiano e Ibra risultano ancora essere i migliori: Ronaldo è capocannoniere e lo svedese segna tanto e sta dando grande contributo, non sono assolutamente un problema per le squadre in cui giocano ma anzi sono valori aggiunti ancora a quest'età": così il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, sulle due stelle che domani sera si sfideranno sul prato dell'Allianz Stadium. (ANSA).