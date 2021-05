Pioli "contro Juve per Milan sarà gara della svolta"

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - "Domani può essere la partita della svolta. Possiamo battere il tabù dello Stadium. E' importante l'aspetto mentale, speravamo di essere qui e gli stimoli sono al massimo. Abbiamo l'energia per portare a termine questo campionato": lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della sfida contro la Juventus a Torino, scontro diretto per la Champions League in uno stadio in cui la squadra rossonera non ha ancora vinto. "Ci deve essere utile tutto il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo la possibilità - spiega Pioli - di dimostrare di essere diventati una squadra matura, attenta nel leggere situazioni e momenti. E' un aspetto molto importante". (ANSA).