Cuccioli cane dalla Serbia stipati in furgone, una denuncia

(ANSA) - TORINO, 08 MAG - Cuccioli di cane di varie razze pregiate, tra cui segugi, bracchi e setter inglesi viaggiavano su un furgone dalla Serbia all'Italia, in otto dentro un'unica gabbia, in condizioni incompatibili con il benessere animale. Li hanno salvati presso l'ex valico di Sant'Andrea (Gorizia) i poliziotti del Reparto di Prevenzione Crimine di Torino, aggregati di rinforzo per i controlli, in collaborazione con la polizia di frontiera, la stradale di Gorizia e veterinari della locale azienda sanitaria. Il conducente del mezzo, un italiano già coinvolto in un analogo episodio, è stato denunciato per maltrattamento di animali, mentre i cani, 36 in tutto, sono stati affidati alle cure dei veterinari.

La polizia ha accertato la regolare presenza di passaporto e microchip solo per alcuni animali; altri risultavano privi di qualsiasi dato identificativo, nonché di parte della documentazione sanitaria prevista. Il veicolo utilizzato, inoltre, era inidoneo per il trasporto di un numero così elevato di animali. (ANSA).