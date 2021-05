Covid: solidarietà alla Torteria ribelle,aperitivo in piazza

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 08 MAG - Colorata e rigorosamente senza mascherine la manifestazione di oggi pomeriggio a Chivasso a sostegno di Rosanna Spatari, titolare della Torteria di via Orti sequestrata dai carabinieri dopo l'intervento della procura di Ivrea. Il locale, sui social, è diventato nel corso delle settimane un simbolo dei negazionisti della pandemia. E proprio sui social è stata organizzata la manifestazione di oggi che si è svolta in piazza d'Armi, di fronte al locale, radunando quasi 400 persone.

"Sono felice per la partecipazione - ha detto Rosanna Spatari - non mi aspettavo così tanta gente. È un moto di libertà di tutti. Vogliamo una nazione libera e io chiedo solo di poter lavorare".

Alcuni manifestanti hanno poi organizzato aperitivi sulla piazza, con tanto di musica dal vivo e striscioni colorati.

Sulla vetrina all'ingresso della Torteria, sotto il cartello di "locale posto sotto sequestro", sono stati incollati decine di post-it a favore della titolare, con messaggi di solidarietà e inviti a non mollare. "Stiamo festeggiando lo scudetto", recita uno striscione, chiaro riferimento ai caroselli di domenica scorsa a Milano per il tricolore dell'Inter. (ANSA).