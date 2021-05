Armi Prima guerra mondiale in casolare, arrestati fratelli

(ANSA) - IVREA (TORINO), 08 MAG - Due agricoltori di Busano, fratelli di 40 e 44 anni, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Venaria per detenzione di armi.

I militari hanno perquisito un casolare di campagna, di proprietà dei due agricoltori, trovando all'interno di un deposito dell'azienda agricola una rivoltella marca Mida calibro 10 e un moschetto modello Carcano calibro 6.5. Sebbene risalenti alla Prima guerra mondiale, le armi sono risultate funzionanti e non censite nelle banche dati.

I due fratelli sono stati ristretti agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. Le armi verranno inviate al Ris di Parma per ulteriori verifiche sul loro utilizzo. (ANSA).