'Ricerca la fortuna', John Elkann consegna Fiat 500

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - E' una pensionata di 78 anni, da sempre sostenitrice della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, la vincitrice del primo premio della lotteria 'Ricerca la fortuna', organizzata a sostegno dell'Istituto di Candiolo Irccs. A consegnarle l'auto donata da Fca Italy, a conferma della vicinanza dell'azienda alla Fondazione, è stato il presidente del Gruppo Stellantis, John Elkann. "E' il più bel regalo di compleanno che abbia mai ricevuto", ha detto la fortunata vincitrice.

Accompagnato dalla presidente della Fondazione, Allegra Agnelli, John Elkann e la moglie, Lavinia Borromeo, hanno anche visitato i laboratori e il Day Hospital oncologico dell' Istituto e il cantiere per i lavori del nuovo ampliamento di 26 mila metri quadrati.

Giunta alla quarta edizione, la lotteria 'Ricerca la fortuna' ha distribuito 6 mila biglietti, raccogliendo 30 mila euro, a conferma del sostegno e della fiducia nei confronti della Fondazione anche in un momento difficile come la pandemia.

Grazie alla generosità dei numerosi partner sono stati messi in palio mille premi. (ANSA).