Croce Rossa: Allasia 'grazie a volontari, esercito del bene'

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - "Grazie ai volontari della Croce Rossa, in Piemonte oltre 20 mila, un vero e proprio 'esercito del bene' al servizio della comunità. Il vostro coraggio nella pandemia è stato determinante, soprattutto nelle prime fasi, quando del virus si conosceva poco". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, aprendo la cerimonia in corso oggi nell'Aula consiliare di Palazzo Lascaris per celebrare l'8 maggio, Giornata mondiale della Croce Rossa.

"Quest'anno - ha sottolineato Allasia - il Consiglio regionale ha deciso di aderire alla Giornata mondiale della Croce Rossa per onorarne i volontari, e per ringraziarli per il loro impegno messo al servizio del sostegno al prossimo".

Allasia ha chiuso il suo saluto invitando la Croce Rossa del Piemonte ad aderire agli Stati generali del benessere e della prevenzione del Consiglio regionale.

E ha ricordato che da oggi fino al 16 marzo una mostra fotografica allestita nell'Ufficio di relazioni con il pubblico ripercorrerà la storia dei 150 anni dell'associazione in Piemonte.

L'impegno della Croce Rossa nel difficile anno del Covid appena trascorso è stato celebrato oggi nell'Aula del Consiglio regionale, con una cerimonia in vista della Giornata mondiale di domani.

Il Comitato Regionale della Croce Rossa in Piemonte, è stato sottolineato, è il più grande d'Italia per numero di volontari: 22 mila sui 150 mila italiani, con 95 comitati in 171 Comuni.

Da febbraio a dicembre 2020 si contano 145 mila giornate di lavoro, 727 mezzi attivati che hanno coperto il 95% dei trasporti sanitari, decine di migliaia le iniziative come la consegna di pacchi, farmaci, e buoni spesa. A breve Cri aprirà un hotspot a Porta Nuova per offrire tamponi rapidi gratuiti soprattutto alle persone più in difficoltà. Un progetto realizzato grazie al Gruppo Fs con un finanziamento della Commissione Europea. (ANSA).