Covid: Torino in bus, rete agenzie per viaggiare sicuri

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Tornare a viaggiare in sicurezza è l'obiettivo di 'Torino in Bus', che vede riunite ben 32 agenzie di viaggio. Una rete inedita, destinata a creare e promuovere un'offerta davvero allettante: a partire da questo mese si potranno prenotare viaggi organizzati verso le più belle mete del nostro Paese, tutte da raggiungere in pullman. Viaggi creati ottenendo il meglio dell'esperienza delle singole agenzie, a costi competitivi, con parte dei guadagni che verranno devoluti alla Città della Salute di Torino. Per dare l'inizio al progetto, i rappresentanti delle Agenzie di Viaggi aderenti, del Tour Operator e delle due aziende di trasporto si sono trovati oggi pomeriggio in piazza Vittorio per una foto di gruppo. L'impegno è di rilanciare la voglia di fare turismo tutelando il passeggero con un rigido protocollo che garantirà, oltre al comfort e al distanziamento, anche la sanificazione giornaliera dell'autobus e le strutture alberghiere che sono già state selezionate. Anche le visite guidate verranno realizzate con una particolare attenzione verso la sicurezza, mettendo a disposizione di tutti i passeggeri un sistema di auricolari perché non si creino assembramenti intorno alla guida o all'accompagnatore. (ANSA).