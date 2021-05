Cinema: terminate a Torino le riprese di Thank you

(ANSA) - TORINO, 07 MAG - Terminano il 7 maggio a Torino le riprese di Thank you, lungometraggio diretto dal regista indiano Vikram K Kumar, con protagonisti Naga Chaitanya e Raashi Khanna, che per quasi 3 settimane di shooting ha trasformato cinematograficamente molte location della città e della regione in New York, dove il film è ambientato. Per l'intero periodo delle riprese il cast tecnico e artistico ha utilizzato il Campus Itc Ilo lungo le rive del Po come headquarters, realizzando al suo interno anche alcune riprese del film. Altre riprese sono state realizzate presso il Campus Einaudi dell'Università degli Studi di Torino, il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, il Parco del Valentino, il Cinema Fratelli Marx. Diverse scene del film si sono inoltre svolte a Villa Frua, a Stresa (Verbania), presso la Stazione Italia 61 della Gtt di Torino e presso l'Aeroporto di Cuneo Levaldigi. La produzione esecutiva del film è stata realizzata dalla Odu Movies di Ivano Fucci, che torna in Piemonte per la terza volta dall'autunno 2020, dopo le riprese del kolossal Radhe Shyam - che per molte settimane tra settembre e ottobre 2020 ha portato a Torino, Venaria e Barolo la star indiana Prabhas, in uscita il 30 luglio 2021 - e dopo le recenti riprese dell'action-movie Khiladi.

Thank You, la cui trama resta al momento riservata, uscirà nelle sale all'inizio del 2022. (ANSA).