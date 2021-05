Spara dal balcone di casa, arrestato dai carabinieri

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato un 37enne che a Settimo Torinese ha sparato dal balcone di casa con una pistola. Un carabiniere libero dal servizio ha sentito diversi colpi d'arma da fuoco notando sul balcone di un'abitazione un uomo che maneggiava un'arma. All'arrivo delle pattuglie il 37enne, ubriaco, ha minacciato i militari e ha opposto resistenza ma è stato comunque immobilizzato.

In casa i carabinieri hanno sequestrato un revolver senza matricola calibro 44 con all'interno ancora un bossolo esploso mentre altri cinque bossoli dello stesso calibro sono stati trovati in un'altra stanza. Sempre nell'abitazione è stato anche sequestrato un fucile automatico a pompa di proprietà del fratello dell'uomo, deceduto nel 2017, mai denunciato, oltre a munizioni e alcuni grammi di marijuana.

Le armi sono state inviate per ulteriori accertamenti al Ris di Parma. L'uomo dovrà ora rispondere di esplosioni pericolose, detenzione abusiva di armi, minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. (ANSA).