Fitzcarraldo, Alessandra Gariboldi nuova presidente

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Alessandra Gariboldi è la nuova presidente di Fitzarraldo. Succede a Ugo Bacchella, cofondatore e al timone della fondazione dalla sua nascita, nel 1999.

La nomina è avvenuta nell'ultimo Consiglio di Amministrazione e dei Soci Fondatori, durante il quale è stato preso in esame l'orientamento strategico futuro della Fondazione che, da più di 20 anni, si occupa di sostenibilità e innovazione delle politiche, delle pratiche e dei processi culturali e creativi.

"La scelta di Alessandra Gariboldi- si legge in una nota - va nel senso delle trasformazioni in corso nel mondo della cultura". Storica dell'arte, 47/enne, Gariboldi ha lavorato per 20 anni in Fitzcarraldo, come Coordinatrice dell'Area Ricerca e Consulenza e, dal 2019, come Responsabile dell'Area Progetti Transnazionali, e come consulente. "Cercherò di accompagnare la Fondazione in questa evoluzione - dichiara la neopresidente - il contributo della cultura è essenziale per uno sviluppo sostenibile e affrontare le disuguaglianze, ma solo in una dimensione collaborativa, aperta e coraggiosa e, soprattutto, in una prospettiva europea".

Il cda ha anche approvato il nuovo statuto che porterà Fondazione Fitzcarraldo a diventare Ente del Terzo Settore.

Riconfermata alla vicepresidenza Catterina Seia, mentre Ugo Bacchella manterrà il ruolo di consigliere di amministrazione con delega allo sviluppo e al progetto ArtLab. (ANSA).