Covid: pre-report, Piemonte si conferma da zona gialla

(ANSA) - TORINO, 06 MAG - Cala ulteriormente l'incidenza dei nuovi casi Covid in Piemonte, nella settimana dal 26 aprile al 2 maggio, e l'Rt puntuale, passato da 0.78 a 0.84, resta "significativamente" inferiore a 1. Si conferma un quadro epidemiologico da zona gialla quello che emerge dal pre-report settimanale di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità, che verrà domani validato.

La percentuale di positività dei tamponi scende ancora, passando da 8% a 7.3%. Si conferma sotto soglia e ulteriormente ridotto, inoltre, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari, che scende al 34% rispetto al 40% della settimana precedente. Dopo otto settimane, torna nel valore di soglia quello dei letti in terapia intensiva, che scende dal 38% al 30%.

In calo, infine, i focolai attivi, i nuovi e il numero di persone non collegate a catene di trasmissione note. (ANSA).