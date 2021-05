Torna La grande invasione a Ivrea, 90 ospiti

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - Dal 27 al 30 maggio torna La grande invasione, il festival della lettura di Ivrea, giunto alla nona edizione. Intenso il calendario di incontri dal vivo: 90 ospiti, oltre 60 incontri, 5 mostre, 30 lezioni. Si apre così la rassegna estiva "A riveder le stelle - Ivrea Summer Festival".

Curato da Marco Cassini e Gianmario Pilo, con Lucia Panzieri e Silvia Trabalza per la sezione "Piccola invasione", il festival è una radicata consuetudine per tutta la comunità dei libri che come ogni anno trova casa a Ivrea, candidata a Capitale italiana del libro 2022. Il festival, quest'anno, torna a maggio, nel suo periodo abituale. I biglietti delle lezioni, dei reading e degli spettacoli sono in vendita alla Galleria del Libro di Ivrea o prenotando al numero 0125-641212. Ogni lezione ha il costo di 5 euro. Tutti gli altri eventi sono a ingresso libero fino a esaurimento posti.