Passo Sempione, militari svizzeri intossicati da monossido

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 05 MAG - Quattro militari svizzeri sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio al passo del Sempione, tra l'Ossola e il Canton Vallese (Svizzera) L'episodio è avvenuta la scorsa notte mentre era in corsi un'esercitazione di artiglieria ai 2 mila metri del passo del Sempione.

I quattro militari si trovavano all'interno di un carro armato, che aveva il motore acceso: per un guasto tecnico il monossido di carbonio è entrato nel mezzo militare. I quattro soldati sono stati ricoverati in ospedale: trattenuti poche ore sono stati dimessi. (ANSA).