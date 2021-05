Embraco: Nosiglia, servono tutte energie per soluzione

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - "Apprendiamo con dolore e amarezza la comunicazione dell'avvio della procedura dei licenziamenti collettivi per i lavoratori e le lavoratrici dell'ex Embraco. Oltre ad esprimere la mia vicinanza personale e quella della Chiesa di Torino a tutte le persone e famiglie coinvolte, auspico che si mettano in campo tutte le energie, risorse e progettualità per provare a trovare una soluzione equa e rispettosa delle persone e del loro lavoro". L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, interviene così sulla vertenza Embraco.

"Come spesso ho avuto modo di ribadire, solo attraverso la cooperazione e l'intesa tra istituzioni - il ministero in prima persona -, imprese, organizzazioni sindacali e sistema del finanziamento pubblico e del reddito privato si possono affrontare e risolvere grandi sfide e problematiche, come nel caso delle re-industrializzazioni. Qualche giorno fa abbiamo celebrato il Primo Maggio, la festa del lavoro e dei lavoratori. Non buttiamo via l'occasione di costruire concreti segnali di speranza". (ANSA).