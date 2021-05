Covid: Scanderebech si vaccina, macchina organizzatissima

(ANSA) - TORINO, 05 MAG - "Oggi sono stato vaccinato anch' io e ringrazio l'organizzatissima sede vaccinale del Primo Reggimento Carabinieri Piemonte. Possiamo dire che per correre ancora più veloci abbiamo bisogno solo di una cosa… i vaccini!".

Così l'onorevole Deodato Scanderebech, che in una nota promuove la macchina vaccinale del Piemonte: "Il presidente Cirio e la Sanità piemontese sono in vantaggio sulla pandemia - sostiene - siamo sulla strada giusta per sconfiggere definitivamente questo maledetto Covid!" Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate più di 1,6 milioni di dosi contro il Covid e il Piemonte è una delle regioni italiane più virtuose, in testa per il rapporto tra la popolazione residente e il numero di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale con la doppia dose - ricorda l'esponente di Forza Italia - Ad oggi sono state somministrate il 90% delle dosi consegnate al Piemonte. "La macchina piemontese - conclude - è in grado di somministrare più di 50 mila vaccini al giorno grazie ad uno schieramento di forze che vede in campo militari, aziende sanitarie pubbliche, strutture private, medici di famiglia, farmacie e anche aziende produttive". (ANSA).