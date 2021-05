World Password Day, vademecum della startup ToothPic

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Utilizzare password efficaci e costantemente aggiornate è uno dei primi passi da fare per proteggere i propri dati sensibili online. A ribadirlo, in occasione del World Password Day del 7 maggio, è ToothPic, la startup innovativa del settore della cybersecurity. Fondata da Diego Valsesia, Giulio Coluccia, Tiziano Bianchi, Enrico Magli - ricercatori e professori del Dipartimento di Elettronica del Politecnico di Torino - ToothPic ha infatti inventato, progettato, sviluppato e brevettato una soluzione per trasformare ogni smartphone in una chiave sicura per l'autenticazione online, sfruttando la firma nascosta e involontaria che lascia ciascuna fotocamera. "Il furto e la compromissione di password e credenziali di accesso ai servizi web rappresentano le vulnerabilità più comuni e sono causa di quasi il 40% dei cyber attacchi*", ricordano i fondatori di ToothPic.

Per questo Toothpic ha stilato un vademecum - da consultare proprio durante il World Password Day - con alcuni accorgimenti da adottare per diminuire il rischio di eventuali furti di credenziali e mantenere al sicuro i propri dati online: non riutilizzare la stessa password per accedere a più servizi; evitare di cliccare su link contenuti in messaggi o email, anche se in arrivo da mittenti che a prima vista risultano fidati o conosciuti, in cui vengono chiesti dati di autenticazione; aggiornare password troppo deboli che possono facilitare gli hacker, permettendo loro di intervenire con attacchi diretti a brute force (forza bruta); proteggere gli stessi smartphone e computer con un codice, una password o una biometria che ne renda quantomeno sicuro il contenuto; attivare sempre l'autenticazione multifattore, prediligendo autenticatori basati sui token o app rispetto ai codici inviati tramite sms. (ANSA).