The Fair, a giugno la prima fiera dell'arte contemporanea

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - L'Arte contemporanea riparte con The Phair. La rassegna torinese, dedicata alla fotografia e all'immagine, sarà la prima fiera d'arte in presenza in Italia, dopo più di un anno di stop forzato. Si terrà dal 18 al 20 giugno nello spazio aulico del Padiglione 3 di Pier Luigi Nervi, a Torino Esposizioni. Nei 4mila metri del Palazzo saranno ospitate 50 importanti gallerie d'arte contemporanea italiane che lavorano In Italia o all'estero. "E' un segnale importante per l'Italia, un punto di ripartenza per un settore che ha molto sofferto" commenta Roberto Casiraghi, ideatore con Paola Rampini della fiera.

La manifestazione, dedicata non solo ai fotografi, ma anche e soprattutto agli artisti che si esprimono utilizzando il mezzo fotografico, sarà un inno all'italianità che incontra il mondo: presenterà a un pubblico nazionale e internazionale la progettualità e la forza delle gallerie italiane.

The Phair sarà affiancata da un ricco programma culturale che vedrà la collaborazione di numerose realtà: "A giugno Torino - dice ancora Casiraghi - si vestirà di un nuovo abito tutto a colori, per una settimana legata all'immagine: musei, gallerie, fondazioni, spazi pubblici e privati, faranno vivere la città di una nuova e più brillante luce. L'arte contemporanea, come tutto il Paese, ha bisogno di ripartire e dobbiamo farlo insieme, ciascuno con il proprio ruolo".

Molti collezionisti piemontesi parteciperanno direttamente alla fiera, con il programma 'Collector on air': in un elegante salotto, allestito all'interno del Padiglione 3, si racconteranno in brevi interviste, aneddoti, curiosità e storie uniche. In occasione di The Phair ci sarà, inoltre, una settimana dedicata alla fotografia, Torino Photo Days. (ANSA).