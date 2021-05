Accenture apre a Torino nuovo Industry X Innovation Center

(ANSA) - TORINO, 04 MAG - Accenture inaugura a Torino il nuovo Industry X Innovation Center, centro di innovazione dedicato allo sviluppo di piattaforme e prodotti intelligenti e connessi, in ottica Internet of Thing (IoT), con l'obiettivo di supportare le aziende nel loro percorso di trasformazione digitale. Al suo interno, un team multidisciplinare composto da circa 50 professionisti, altamente specializzati, di diversa estrazione e in collegamento con il network internazionale di Accenture, testerà ed implementerà soluzioni innovative adatte a migliorare l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza di ogni tipo di prodotto, in tutte le fasi del suo ciclo di vita.

Ubicato nello spazio delle Ogr Torino, il nuovo hub promuoverà la collaborazione e co-creazione tra mondo industriale, università, start up e centri di ricerca.

"In una fase storica di grande incertezza per l'industria italiana, le imprese sono chiamate a pianificare la ripartenza, reinventando i propri modelli di business in maniera tempestiva ed efficace" spiega Mauro Marchiaro, senior managing director, responsabile Strategy & Consulting di Accenture. "Questo centro, che non a caso sorge in una città simbolo della tradizione industriale nazionale, si rivolge a tutte le realtà che vogliono accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale.

Competenze tecnologiche avanzate, collaborazione, co-creazione, ispirazione reciproca sono gli elementi che mettiamo a disposizione di tutto l'ecosistema: talenti, imprese, Istituzioni e mondo accademico" (ANSA).