Scudetto Inter: parroco paese cuneese suona campane a festa

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - In un piccolo paese della provincia di Cuneo, Sale delle Langhe, il parroco ha suonato le campane a festa per lo scudetto vinto dall'Inter. Don Aldo Galleano, da sempre tifoso nerazzurro, aveva promesso: "Quando l'Inter vincerà lo scudetto suonerò le campane della parrocchia". E domenica sera l'ha fatto. "Sono anni che aspettavo - spiega il parroco - e non potevo che esprimere così la mia gioia".

Don Aldo già pensa ad una festa con tutto il paese, quando il campionato sarà terminato. Resta da vedere se anche i tifosi delle altre squadre vi prenderanno parte. (ANSA).