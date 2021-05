Edili in presidio al cantiere Amazon, servono più controlli

(ANSA) - ALESSANDRIA, 03 MAG - Lavoratori edili in presidio questa mattina davanti al cantiere Amazon di Alessandria, dove nei giorni scorsi un operaio è morto e altri cinque sono rimasti feriti a causa del crollo di una trave. Protestano per chiedere più sicurezza sul lavoro e maggiori controlli.

"Siamo qui di nuovo a indignarci, ma è giunta l'ora di smetterla e di chiedere qualcosa in più", afferma Paolo Tolu della Feneal Uil di Alessandria. Al presidio di fronte al cantiere sotto sequestro partecipa un centinaio di persone.

"Aumenta il lavoro e aumentano nuovamente i morti - aggiunge Tolu -. Bisogna iniziare a fare qualcosa di più concreto. E da soli non riusciamo. Gli ispettori sono un numero irrisorio e non possono essere in più posti contemporaneamente. Servono più verifiche sui cantieri, devono intervenire le istituzioni".

Nel cantiere del nuovo polo logistico Amazon, alle porte di Alessandria, lavorano più di cinquanta operai. (ANSA).