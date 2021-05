Edili in piazza a Torino, basta morti sul lavoro

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - "Basta morti sul lavoro". Lo chiedono con forza i lavoratori edili che scioperano oggi quattro ore per la sicurezza: un presidio è in corso a Torino in piazza Castello. Una delegazione sarà ricevuta dal prefetto Claudio Palomba, a cui i sindacati chiederanno "la convocazione del tavolo per individuare strategie di contrasto alla violazione delle norme, impegnandosi assieme a rinnovare il Protocollo Salute, Sicurezza e Regolarità del 2010".

: "Il nostro settore - spiega dopo gli incidenti dei giorni scorsi Marco Bosio, segretario generale della Fillea Cgil Torino - è molto a rischio e ha necessità di forti cambiamenti.

Chiederemo nuovamente al Prefetto di attivarsi velocemente per rinnovare il protocollo prefettizio del 2010 e porre in essere delle modifiche sostanziali. Quell'accordo prevede l'obbligo dell'applicazione del contratto nazionale edile alle aziende del settore: questo significa far fare la formazione coerente ai lavoratori e in qualche maniera agire preventivamente, prima che succeda un incidente. Non si può più rimandare". "È necessario riaprire il tavolo prefettizio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per rinnovare il Protocollo Salute, Sicurezza e Regolarità del 2010. Serve maggiore coordinamento tra committenza, coordinatori esterni della sicurezza e Rlst per prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro",Gerri Castelli, segretario della Filca Cisl Torino-Canavese. "Purtroppo la causa delle morti è dovuta al fatto che spesso, sono lavoratori precari che non fanno corsi di formazione, che non hanno contratto, lavorando in imprese che evadono il contratto nazionale. Il rinnovo del protocollo è indispensabile", aggiunge Claudio Papa, segretario generale della Feneal Uil Torino (ANSA).