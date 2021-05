ANSA-IL-PUNTO/COVID: Piemonte migliora sistema prenotazioni

(ANSA) - TORINO, 03 MAG - In Piemonte la Regione è al lavoro per migliorare l'attuale sistema di prenotazione della vaccinazione anti-Covid, che per il momento non permette quando si sarà vaccinati, se non a ridosso della convocazione. Lo sforzo, anche per dare modo ai cittadini di programmarsi in vista delle vacanze estive, è reso possibile dalla previsione di disporre di maggiori quantità di vaccini, e di conoscerne con sufficiente anticipo le date di consegna.

I tecnici informatici stanno mettendo a punto le modalità che renderanno realizzabile l'obiettivo, con l'idea di partire al più presto. Al momento della prenotazione sarà indicato un arco temporale all'interno del quale avverrà la convocazione, che sarà precisata successivamente con il consueto mezzo: una mail, un sms, o una chiamata del medico di base, se sarà lui a eseguire la vaccinazione.

Oggi le persone vaccinate sono state 26.041, inclusi 13.720 richiami. Dall'inizio della campagna sono state così somministrate 1 milione e 630.859 dosi, corrispondenti all'86% di quelle finora disponibili.

Domani sul portale www.IlPiemontetivaccina.it cominceranno le preadesioni per la fascia 55-59 anni, mentre sono state anticipate dal 17 all'11 maggio quelle per la fascia 50-54 anni.

Taglio del nastro inoltre per altri due nuovi hub vaccinali: uno in modalità drive-in presso il centro commerciale Le Gru di Grugliasco, e uno al Centro Incontro di Cossato (Biella).

Alle Gru il drive-in è ospitato al piano terra del parcheggio multipiano, e dopo una prima fase di rodaggio sarà in grado di accogliere 40 veicoli l'ora per un totale di circa 120 vaccinazioni quotidiane. Sarà però operativo solo due giorni la settimana, martedì e venerdì.

Il centro vaccinale di Cossato ha una capacità di 250 somministrazioni al giorno sette giorni su sette, e presto assorbirà al suo interno anche l'attività del centro vaccinale allestito in precedenza alla Casa della Salute in via Pier Maffei, che sarà dismesso.

Il totale dei ricoverati Covid in terapia intensiva negli ospedali del Piemonte scende intanto sotto quota 200, con un calo di 9 pazienti che porta il totale a 194. Risale leggermente invece il dato dei ricoverati negli altri reparti: +8, totale a 2.042. I decessi sono 19, i nuovi contagi 343. (ANSA).