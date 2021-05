Ambiente:Piemonte e Sinagra fanno incetta di premi Asproflor

(ANSA) - TORINO, 02 MAG - L'associazione Asproflor ha assegnato, i riconoscimenti per il 2020 a Comuni, scuole e privati che si sono distinti nella cura del verde. Etroubles e Introd (Aosta), si sono aggiudicati il premio "Marchio di Qualità dell'Ambiente di Vita Comune Fiorito". Per la categoria 'Scuola fiorita' il primo premio è andato alla scuola primaria Domenico Savio di Villareggia (Torino), il secondo alla scuola Piersanti Mattarella di Sinagra (Messina). Il riconoscimento dedicato agli orti didattici è andato all'associazione Agespha di Bussolengo (Verona). Per quanto riguarda l'impegno dei privati nella cura del verde, Asproflor ha assegnato il premio per le case fiorite a Francesca Mola, con la sua dimora presso il Comune di Sinagra (Messina), al secondo posto Lilia Peyronel di Pomaretto (Torino).

Sempre a Sinagra i coniugi Teresa Giuffrè e Salvatore Vinci hanno ottenuto il premio per il miglior orto virtuoso, a Rosalba Richard di Pomaretto il premio per il 'Pollice Verde"'.

Il premio 'Albergo Fiorito"' è andato all'agriturismo Santa Maria Xilona di Sinagra seguito dall'hotel "Relais des Glaciers" nella frazione Champoluc ad Ayas (Aosta). L'associazione ha anche assegnato a due Comuni il premio per la partecipazione dei cittadini alla cura del verde del paese: primo Ponzano Monferrato (Alessandria), a ruota Ingria (Torino). Inoltre, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha assegnato il proprio riconoscimento speciale al paese di Usseaux (Torino), che fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.

Il "Premio speciale cimitero" e quello dedicato alle rotatorie fiorite sono stati entrambi ottenuti dal Comune di Pianezza, in provincia di Torino. Asproflor ha infine assegnato ad Andrea De Walderstein, proveniente da Trieste. la targa speciale in memoria di Riccardo Todoli, scomparso tre anni fa: era stato assessore al verde pubblico di Cervia. (ANSA).