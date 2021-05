Maltempo: piogge abbondanti nel Vco, neve a 1.900 metri

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Pioggia battente per tutta la giornata in gran parte del Piemonte: le precipitazioni più abbondanti nel nord della regione. La rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha misurato, a metà pomeriggi, 81 mm di pioggia alla stazione di Unchio Trobaso (Verbania), 64.6 a Cellio con Breia (Vercelli). Temperature relativamente fredde - a Torino 13 gradi, sulla collina del capoluogo piemontese 10 - con nevicate partire dai 1.900-2000 metri di altitudine.

La situazione meteo migliorerà dalla serata, a partire da sud-ovest; soleggiato domenica 2 maggio, con qualche rovescio pomeridiano nel Piemonte centro-orientale, e nei due giorni successivi. (ANSA).