Banca Alpi Marittime, Giovanni Cappa confermato presidente

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Giovanni Cappa è stato confermato, per il sesto mandato, alla presidenza di Banca Alpi Marittime, aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea. Lo ha deciso l'assemblea dei soci, che a causa dell'emergenza sanitaria si è svolta tramite il conferimento di delega al Rappresentante Designato. Unica novità, nel consiglio d'amministrazione, la nomina dell'imprenditrice cuneese Sandra Demichelis.

"Nonostante la pandemia e la conseguente crisi è stato un anno positivo", sottolinea Cappa, presidente di Banca Alpi Marittime dal 2007. Il bilancio approvato dall'assemblea ha infatti chiuso con un utile netto di 7 milioni di euro; gli impieghi sono cresciuti del 4,5%, mentre il patrimonio netto ha superato i 200 milioni di euro. Superati ampiamente i requisiti patrimoniali: l'indice Cet1, acronimo di Common Equity Tier 1, che rappresenta il rapporto tra il capitale ordinario e le sue attività ponderate per il rischio, si attesta al 14.39% a fronte di un limite del 4,5%. "Abbiamo inoltre accantonato quasi 9 milioni in più, preparandoci al meglio alle regole più restrittive del credito".

Si dice dunque "soddisfatto" il presidente Cappa, che "ringrazia i duecento dipendenti per aver garantito in piena emergenza sanitaria il funzionamento della banca e i servizi alla clientela". Ambiziosi gli obiettivi per il nuovo mandato: "Puntiamo innanzitutto a consolidare il rapporto con Iccrea - sottolinea - e a svilupparci di più sul territorio. Abbiamo aperto due nuove filiali, a Centallo e a Fossano, e altre ne apriremo guardando in particolare a Saluzzese, Pinerolese e a Torino, dove vogliamo ulteriormente rafforzare la nostra presenza. Infine, contiamo di intercettare meglio il rapporto con i giovani -. conclude Cappa - attraverso servizi loro dedicati". (ANSA).