1 maggio: Nosiglia, su orlo del baratro ma segnali speranza

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - "La crisi oggi si sta aggravando, l'ingiusta via crucis che si perpetua per i lavoratori dell'ex Embraco è solo la punta dell'iceberg; siamo una realtà che è sull'orlo del baratro e la situazione sociale rischia di esplodere in tutto il nostro territorio. Non mancano, tuttavia, segnali di speranza. E a questi dobbiamo guardare, se vogliamo dare un senso al periodo che stiamo vivendo. Serve uno sguardo generativo e non depressivo per poter uscire insieme dai problemi". Così l'arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, alla celebrazione del Primo maggio, nella sala 'Carpanini' della Città, alla quale hanno partecipato la sindaca Chiara Appendino, l'assessore regionale alle Politiche Sociali Chiara Caucino e i segretari generali torinesi di Cgil Cisl e Uill.

"Assistiamo - ha proseguito Nosiglia - ad una mobilitazione sociale, figlia di una consapevolezza sempre più diffusa, che vede interagire insieme i diversi soggetti del campo sociale ed economico: le associazioni d'impresa, le organizzazioni sindacali, il sistema del credito, le fondazioni, le istituzioni pubbliche, il volontariato e le comunità religiose e civili del territorio. Stanno emergendo forme concrete di solidarietà diffusa, che evidenziano la volontà di non rassegnarsi, ma di affrontare la congiuntura con intraprendenza e nuove progettualità. Si impone tuttavia alla coscienza di tutti - ha aggiunto l'arcivescovo di Torino - uno 'scatto' etico, fondato su regole condivise, per rimettere al centro dei rapporti di lavoro, della finanza, del mercato e dell'economia, la persona, la famiglia, l'impresa, in una rete di relazioni, che conduca all'assunzione di responsabilità in ordine al bene comune.

Servono stili di vita più sobri ed una ritrovata coesione sociale". (ANSA).