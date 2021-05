1 maggio: Cobas e centri sociali, mille in corteo a Torino

(ANSA) - TORINO, 01 MAG - Più di un migliaio di persone si sono date appuntamento questa mattina a Torino in piazza Vittorio Veneto per la manifestazione del Primo Maggio organizzata da Cobas e centri sociali, radunati dietro gli striscioni dell'opposizione sociale. "Crisi sanitaria crisi sociale crisi ecologica per salvarci dobbiamo cambiare sistema"., uno dei messaggi. Il presidio si sta spostando in corteo per via Po verso piazza Castello dove c'è un altro presidio delle sinistre. Per il momento non si sono registrate tensioni. (ANSA).