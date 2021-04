Vino: Ruché, cantine e Comuni alleati in progetto marketing

(ANSA) - TORINO, 30 APR - Cantine vinicole, ristoranti, alberghi, negozi e Comuni alleati per preparare i territori del Ruchè docg al turismo del dopo pandemia. Sono gli obiettivi dell'iniziativa di promozione territoriale coordinata dall'Associazione Produttori del Ruchè di Castagnole Monferrato.

Oltre alle 22 cantine del Ruchè associate, ad aderirvi sono stati tutti i sette comuni della docg (Castagnole Monferrato, Montemagno, Grana, Portacomaro, Refrancore, Scurzolengo e Viarigi), che cofinanzieranno l'investimento di 60mila euro per un'attività ad ampio spettro.

"Il progetto - spiega Luca Ferraris, presidente dell'associazione - avrà elementi innovativi, come la formazione su misura one to one, che permetterà ad ognuno dei 60 attori di mettere a punto un'offerta enoturistica ottimale. Il tutto sarà messo in rete grazie a rapporti con tour operator e cartellonistica dedicata" Il progetto" è sviluppato da Agricola Multimedia e Love Langhe Tour, in collaborazione con il Consorzio Tutela Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. "Siano felici di appoggiare un progetto innovativo, che dimostra il dinamismo di una realtà bella e in continua ascesa come quella del Ruchè di Castagnole Monferrato - afferma il presidente del Consorzio Filippo Mobrici. - Ben vengano queste iniziative che coinvolgono i produttori in prima persona con l'obiettivo di creare un modello di promozione virtuoso che, magari, potrà essere da riferimento per altri territori». Il progetto avrà durata biennale è vedrà la creazione di contenuti multimediali e analogici, lo sviluppo di segnaletica dedicata, la consulenza individuale a cantine, strutture ricettive, ristoranti e negozi) . Infine saranno elaborate proposte turistiche ad hoc.

L'Associazione Produttori di Ruché rappresenta 22 aziende e 25 produttori, la produzione è di circa un milione di bottiglie.

