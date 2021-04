Suarez, 'bambino porta cocomera...'

(ANSA) - PERUGIA, 30 APR - "Bambino porta cocomera...

cocomero... perperoni... frutta e verdura con il carrello": Luis Suarez usò queste parole nell'esame per la conoscenza della lingua italiana all'Università per Stranieri di Perugia. Lo fece quando gli esaminatori gli chiesero di descrivere due immagini.

Mentre una telecamera fatta installare dalla procura di Perugia riprendeva il tutto.

"In questa immagine sono una mamma e un bambino che fa i compiti" si sente dire Suarez. "E nell'altra?" chiede l'esaminatore. "Ci sono quattro persone, papà, mamma, bambino e bambina... per fare spesa... bambino porta cocomera...", le parole del 'pistolero'. (ANSA).