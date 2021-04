Vaccini: Piemonte passa stress test, oggi oltre 40mila

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il Piemonte taglia per la prima volta il traguardo delle 40mila vaccinazioni giornaliere. Alle 17.45, informa la Regione, le inoculazioni effettuate erano 40.128, dato destinato ad aumentare perché ancora in corso.

Superato, dunque, lo "stress test" annunciato nei giorni scorsi per testare la capacità degli hub regionali. (ANSA).