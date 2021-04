Teatro: Festival Colline Torinesi indaga sui confini

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Torna il Festival delle Colline Torinesi, cancellato nel 2020 per la pandemia Covid,. La rassegna è stata rimodulata "in base ai cambiamenti di visioni dettati dal tempo in corso' e in un nuovo periodo, in autunno, dal 14 ottobre al 14 novembre.

Un mese di spettacoli di teatro contemporaneo intorno al tema 'confini/sconfinamenti' e che comprende alcuni lavori programmati nella scorsa stagione, tenuto conto che diversi degli spettacoli del 2020 sono stati recuperati e integrati nella stagione del Tpe-Teatro Piemonte Europa. "Ci sono tanti confini e tante possibilità per varcarli - afferma il direttore del festival Sergio Ariotti - da quelli territoriali che ben conoscono i migranti, a quelli esistenziali sperimentati da tutti noi con la pandemia. Uno dei compiti della creazione contemporanea, a nostro avviso, è di 'sconfinare', contaminare i linguaggi, prosa, danza, performance, video, per arrivare ad una comunicazione nuova tra le arti e tra le persone".

Anche quest'anno il Festival delle Colline è realizzato con Tpe, in partnership con Fondazione Merz, proprio nello spirito della massima contaminazione tra e arti, e in collaborazione con Teatro Stabile Torino, Casa del teatro ragazzi, Castello di Rivoli. In tutto 18 spettacoli di cui 6 internazionali e 6 prime nazionali. Apre il festival il 14 ottobre, al Teatro Astra, 'La buona abitudine' della compagnia Societas di Claudia Castellucci. (ANSA).