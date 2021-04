Sanità: Cardiologia Asti fa scuola in Europa e Medio Oriente

(ANSA) - ASTI, 29 APR - Il Cardinal Massaia di Asti si conferma un punto di riferimento per la cura delle aritmie cardiache, non solo per lo sviluppo di tecniche innovative a beneficio dei pazienti, ma anche attraverso la formazione di medici specialisti in grado di applicare la stessa metodica in altre strutture italiane e internazionali.

Nelle scorse settimane si è svolto un webinar di due giornate, nell'ambito del quale il reparto di Cardiologia guidato dal dottor Marco Scaglione ha fatto scuola a un gruppo di 15 medici collegati da tutta Europa e dal Medio Oriente. La formazione è stata dedicata all'insegnamento dell'ablazione della fibrillazione atriale attraverso l'ipnosi, metodo di cui Asti è stata pioniera: dal 2018 ad oggi al Cardinal Massaia sono stati effettuati oltre 900 interventi di ablazione con l'ipnosi, circa 700 dei quali sono proprio ablazione di fibrillazione atriale.

"Abbiamo usato l'emergenza Covid come un'opportunità - sottolinea il dottor Scaglione -. Il percorso formativo che ci permette di condividere da tempo le nostre conoscenze con i colleghi non solo non si è bloccato ma si è maggiormente strutturato: inoltre la possibilità di restare nel nostro ospedale ci ha permesso di insegnare continuando comunque con la nostra attività ordinaria".

L'ablazione, che serve a eliminare l'aritmia cardiaca, si effettua mediante l'inserimento di piccoli elettro-cateteri nell'inguine (o in alternativa nella spalla) che attraverso vene o arterie raggiungono l'interno del cuore e "bruciano" con radiofrequenza il circuito elettrico responsabile dell'aritmia, interrompendolo.

L'ipnosi può ridurre in modo importante i farmaci utilizzati per la sedazione e ad Asti viene applicata nell'80% dei casi.

