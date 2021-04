Pentathlon: Giorgio Malan e il sogno olimpico ad Area X

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il racconto di un'Olimpiade senza precedenti e dell'attesa di Tokyo 2020 sarà portato stasera dal pentatleta Giorgio Malan a Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura con sede a Torino.

Intervistato da Giulia Zonca in diretta streaming su areax.info e ansa.it alle 18,30, l'atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre parlerà di come si è avvicinato alla sua disciplina e della preparazione per i Giochi. "Sarà un'Olimpiade strana - anticipa - ma lo slittamento di un anno mi ha dato la possibilità di sognare un po' di più. Spero si possa disputare in sicurezza e senza rischi".

Poche settimane fa Malan ha vinto a Roma il campionato italiano senior di pentathlon moderno pur essendo ancora un atleta Junior. "Mi ha sempre affascinato la versatilità e la completezza che il pentatleta deve avere per eccellere in questo sport", racconta, prima di spiegare la sua idea di 'protezione', il tema fondante di Area x, nata per diffondere cultura della stessa: "Deve dare una mano a ognuno di noi a esprimersi al meglio, senza rischi né pericoli. Anche se è difficile, specie in questo periodo, trovare il giusto equilibrio con la libertà".

