Lavoro: flash mob Partite Ive davanti Agenzia delle entrate

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Sarà davanti all'Agenzia delle Entrate di corso Bolzano a Torino il flash mob di protesta delle Partite Iva, domani alle 13. Aderiscono Fipi-Futuro italiano partite iva, Movimento Amici d'Italia e Movimento nazionale italiano. La manifestazione avverrà contemporaneamente a Cuneo, Firenze, Crema (Cr).

Il flash mob segue la lettera che Fipi ha inviato al presidente del Consiglio, Mario Draghi. "Abbiamo scritto al premier Draghi perché chiediamo con forza che sia istituito un Fondo di Sicurezza per i lavoratori autonomi e le piccole imprese, usando le accise", spiega Beba Pucciatti, presidente di Fipi-Futuro Italiano Partite Iva, associazione che conta oltre 2.600 partite Iva. "La nostra proposta - aggiunge - è di usare le accise sui carburanti, desuete ed eccessive, e creare un Fondo per la tutela dei lavoratori autonomi, che dia supporto economico alle partite iva in crisi per questo e altri eventi" (ANSA).