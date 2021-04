Gioielliere Grinzane indagato per omicidio e eccesso difesa

(ANSA) - CUNEO, 29 APR - E' indagato dalla Procura di Asti per omicidio colposo ed eccesso di legittima difesa Mario Roggero, il gioielliere di 66 anni che ha reagito a un tentativo di rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour uccidendo due banditi e ferendone un terzo. "E' un momento difficile per il mio assistito, straziato da quanto successo e per essersi trovato in una situazione drammatica", spiega l'avvocato Stefano Campanello, che difende l'uomo. "Non abbiamo ancora ricevuto l'avviso di garanzia - precisa - ma il mio assistito ritiene comunque di aver fatto quanto necessario per salvare la sua vita e quella dei suoi familiari. E' molto scosso". (ANSA).