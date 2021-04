Fondazione De Forneris, tornano i Lunedì dell'arte

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Tornano in una versione rivisitata i Lunedì dell'arte della Fondazione De Fornaris: tre appuntamenti in diretta streaming affidati a illustri relatori che parleranno di opere fondamentali della collezione De Fornaris direttamente da "Il Museo che non c'è", il museo virtuale della Fondazione presieduta da Piergiorgio Re. In passato le conferenze hanno affrontato in presenza, nella Sala conferenze della Gam, temi come le collezioni dei grandi musei internazionali, le nuove scoperte delle neuroscienze nel campo della percezione artistica, il rapporto tra arte e food. E ancora il mecenatismo nel '900, il restauro delle opere antiche e moderne, l'arte dei giardini, le nuove frontiere del design.

Oggi gli eventi sono online, trasmessi direttamente da "Il Museo che non c'è", che permette di godere da remoto delle opere della Fondazione, anche di quelle non esposte al pubblico.

Si inizia il 3 maggio alle 18 con l'intervento di Riccardo Passoni, direttore della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino, che racconterà al pubblico le opere di Felice Casorati. Il pittore torinese, di cui la Fondazione possiede un numero cospicuo di opere, è presente con alcuni dipinti - come La donna e l'armatura e Ritratto dell'ingegner Beria - anche nel Museo che non c'è.

Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, il 24 maggio alle 18 analizzerà l'opera Ritratto di Massimo d'Azeglio di Giuseppe Molteni, svelando i segreti che si celano dietro un'opera che si riteneva un Autoritratto e di cui è stata scoperta una nuova paternità.

Anche questo dipinto è esposto nel Museo Virtuale della Fondazione. (ANSA).