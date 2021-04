Covid: occupazione posti letto sotto soglia in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Dopo sette settimane, il tasso di occupazione dei posti letto ordinari in Piemonte torna nel valore di soglia del 40% e si riduce ulteriormente quello dei posti letto in terapia intensiva, che passa dal 45% al 38% di occupazione. E' uno dei dati che, secondo quanto si apprende, emerge dal pre-report di Ministero della Salute e Istituto superiore di Sanità che deve essere validato domani.

Nella settimana 19-25 aprile, in Piemonte si registra inoltre un'ulteriore riduzione dei casi segnalati, con la percentuale di positività dei tamponi che scende dal 9% a 8%. Si riduce il numero dei focolai attivi, dei nuovi e il numero di persone non collegabili a catene di trasmissione note. Il quadro dunque si conferma da zona gialla, con l'Rt puntuale che, seppur leggermente cresciuto a 0.78, resta significativamente sotto il valore di 1 per la quinta settimana consecutiva. (ANSA).