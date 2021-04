Confindustria: Imprese di Talento entra in Assoconsult

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Imprese di Talento, società di consulenza strategica attiva nella comunicazione istituzionale e corporate, fondata da Daniele Salvaggio che ricopre anche l'incarico di presidente della Commissione di Aggiornamento e Specializzazione Professionale della Ferpi, la Federazione delle Relazioni Pubbliche Italiana, entra in Assoconsult, l'associazione di Confindustria che riunisce le società di consulenza di management. La presentazione ufficiale è prevista per l'11 maggio in occasione della riunione in plenaria di tutte le imprese nazionali associate.

"L'ingresso in Assoconsult - spiega Daniele Salvaggio, Fondatore e ceo di Imprese di Talento - è la naturale evoluzione del percorso di impresa iniziato nel 2013 e che oggi certifica il valore della consulenza strategica applicata alla comunicazione. Essere parte di Assoconsult e più in generale del sistema confindustriale, significa aver compreso che occorre agire ma soprattutto promuovere una visione sistemica del lavoro e della crescita, dove al centro c'è un modello manageriale che funziona ed è sostenibile grazie al System Thinking. Questo vale per tutti i settori comprese le relazioni istituzionali e la comunicazione d'impresa oggetto del nostro lavoro quotidiano".

"L'ingresso di un'altra società di Consulenza specializzata in Comunicazione Strategica e Public Affairs come Imprese di Talento nella nostra Associazione è fonte di grande soddisfazione, per la riconoscibilità che Assoconsult ha acquisito in questi anni ed ora sta ampliando", aggiunge Marco Valerio Morelli, presidente di Assoconsult. (ANSA).