Torino Spiritualità sarà a giugno, dedicata ai 'Desideranti'

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Torino Spiritualità 2021 verrà anticipato dal 17 al 20 giugno anziché tenersi in settembre e avrà un tema pensato per riflettere sul momento che stiamo vivendo 'Desideranti'. Quattro giorni di lezioni, dialoghi, laboratori e letture tra fedi, culture e religioni. Formula mista, in presenza, sotto un tendone in centro, e online.

Un'edizione, spiega una nota del Circolo dei Lettori, "dedicata al desiderio come pungolo e impulso, come tensione, nutrimento della vita stessa. Oggi siamo tutti 'desideranti', alla ricerca di orizzonti nuovi, di vastità antitetiche rispetto al presente".

"Torino Spiritualità torna per animare la città di parole, pensieri, dialogo - spiega Elena Loewenthal, direttore della Fondazione Circolo dei lettori - e a giugno per fare tesoro della luce e del caldo che ci aiuteranno a stare di nuovo insieme in presenza e perché abbiamo 'urgenza' di confrontarci, capire, parlarci". Aggiunge Armando Buonaiuto, curatore del festival: "Mick Jagger aveva ragione a cantare "' can't get no satisfaction'. Non c'è al mondo essere umano che possa dirsi pienamente appagato, colmo una volta per tutte. Ci sarà sempre qualcosa che manca, un'assenza che sollecita, una tessera del mosaico che ancora non si fa trovare. Ed è in questo spazio, struggente ma traboccante di tutti i 'possibili', che prende forma il desiderio. Desideranti, allora, siamo tutti noi. Noi che questa mancanza la abitiamo per natura, ma che sappiamo anche prendere lo slancio e puntare oltre, verso l'altezza delle nostre aspirazioni". (ANSA).