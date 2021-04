Torino, al Cinema Massimo Ferrario, Wong Kar-wai e Pasolini

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Riapre il 29 aprile con un incontro con Davide Ferrario, che presenta il suo ultimo lavoro, 'Nuovo Cinema Paralitico', insieme al poeta Franco Arminio, il Cinema Massimo di Torino. Lo rende noto il Museo Nazionale del Cinema. L'appuntamento è alle 19.39 al Massimo Due.

Il film, presentato fuori concorso all'ultimo Tff, racconta il viaggio dei due artisti in giro per l'Italia, privilegiando borghi, campagne, periferie, paesi in via di spopolamento. Una sorta di 'viaggio in Italia' composto di piccoli film di un minuto e mezzo, caratterizzata da un' 'osservazione paralitica' delle cose come sono, senza effetti speciali.

Sempre al Massimo Due domani è previsto alle 15 nella versione italiana e alle ore 17,15 nella versione sottotitolata il restauro in 4K di 'In the Mood for Love' di Wong Kar-wai a cui sarà dedicata una rassegna a maggio. Anch'esso presentato all'ultimo Tff, racconta la storia dei coniugi Chow e dei coniugi Chan che si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui scoprendo che i rispettivi consorti sono amanti. Al Massimo Uno 'Una botta sfortunata o folle porno' di Radu Jude vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2021, un attacco alle ipocrisie moderne di politica e società. La programmazione del Massimo Tre riprenderà regolarmente dal 1 maggio proponendo fino al 26 maggio 'Realtà e poesia. Il cinema di Pier Paolo Pasolini'. (ANSA).