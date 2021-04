Teatro: due enti italiani coinvolti nella 'Renaissance'

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Spettacolo in sala e virtuale sono destinati a convivere e dialogare anche in futuro, quando la pandemia sarà finita. E' quanto è emerso oggi in un incontro sul web dal titolo 'Renaissance', tra 22 importanti teatri europei di 18 paesi, aderenti all'Etc - European Theatre Convention, di cui fanno parte lo Stabile di Torino e Fondazione Teatro 2 di Parma.

Oltre un anno di pandemia e restrizioni - è stato osservato - hanno svuotato le sale, ma anche riempito il web di spettacoli e iniziative accolte in molti casi anche con entusiasmo da pubblico ed attori, ma resta il, bisogno di fisicità del teatro.

Tra le iniziative c'è Renaissance', un progetto che coinvolge 250 persone fra artisti e creativi e che consiste in 22 video di 5 minuti ciascuno, che saranno pubblicati gratuitamente a partire dal 9 maggio 2021, Giorno dell'Europa, e poi uno al giorno fino al 4 giugno 2021 sul sito dell'Etc.

"Al centro del nostro lavoro c'è la collaborazione internazionale. - dice il direttore esecutivo dell'Etc Heidi Wiley - questo è un progetto collettivo pensato per superare frontiere e limitazioni del Covid in un'ottica di nuovo 'Rinascimento'". Il Teatro Stabile di Torino partecipa all'iniziativa con il cortometraggio di Serena Sinigaglia tratto da 'Le supplici' di Euripide, con gli allievi della Scuola per attori del Tst. "Un esercizio per imparare a recitare o forse ad immaginare un futuro migliore dove dalla morte si possa rinascere con una nuova consapevolezza", dice la regista.

