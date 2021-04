Stellantis: Appendino, faremo sentire la nostra voce

(ANSA) - TORINO, 28 APR - "L'automotive dovrà essere anche in futuro l'asse portante di Torino. Dobbiamo fare di più tutti insieme. E' un momento storico, dobbiamo fare sentire la nostra voce su tutti i progetti affinché il governo con le sue politiche industriali e Stellantis, accompagnata dal governo come avviene in Francia, possano tutelare il settore". Lo ha affermato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, chiudendo il consiglio comunale aperto sull'automotive.

"Non è chiaro che cosa accadrà e le preoccupazioni sono legittime. Il nostro è un territorio che ha le competenze e un ecosistema per potere essere al centro dell'evoluzione dell'auto", ha osservato la sindaca. "Abbiamo detto dall'inizio che Stellantis, come tutti i grandi cambiamenti, può essere un'opportunità o un rischio, noi l'abbiamo colta come opportunità e tale deve continuare a esserlo, ma non basta.

Dobbiamo fare di più tutti insieme per tutelare il nostro territorio.Dobbiamo tutelare le piccole e medie imprese, ma anche i collaboratori e le collaboratrici che per anni hanno acquisito competenze. Un insieme di risorse materiali e immateriali che abbiamo il dovere morale di tutelare", ha aggiunto la sindaca. (ANSA).