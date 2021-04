Sport e cultura protezione, nuovo ciclo incontro ad Area X

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Otto atleti di discipline sportive diverse con un sogno comune, le Olimpiadi di Tokyo 2021. Lo sport si unisce alla cultura della protezione nel calendario eventi di Area X, iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura con sede a Torino. "Incontreremo otto atleti che stanno lavorando per raggiungere il loro obiettivo, la loro Olimpiade", spiega Alessandro Scarfò, ad e dg Intesa Sanpaolo Assicura, secondo cui "tra mondo dello sport e della protezione c'è un parallelismo.

Queste storie brillano per l'attenzione al dettaglio, al lavoro e un orientamento di medio termine indispensabile per raggiungere un traguardo".

Dal 29 aprile il centro esperienziale e informativo accoglierà un nuovo ciclo di incontri con i talenti dello sport, trasmessi in streaming su Ansa.it e su areax.info. I primi a salire sul palco, intervistati dalla giornalista Giulia Zonca, saranno Giorgio Malan, pentatleta 21enne, la ginnasta Giorgia Villa e il rugbista Maxime Mbandà. In concomitanza con il mese degli Europei di calcio e i Giochi di Tokyo si terrà poi un incontro con gli esperti Giovanni Bruno e Massimo Caputi.

