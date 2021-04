Procura Torino accende faro su nuovo gruppo terroristi Its

(ANSA) - TORINO, 28 APR - La procura di Torino ha acceso un faro sulle attività di un presunto circuito terroristico internazionale di matrice anarchica chiamato Its. In Italiano la sigla è ricondotta agli "individualisti tendenti al selvaggio".

I gruppi risultano molto attivi in America Latina dove hanno rivendicato diverse azioni nel corso degli ultimi anni. In blog e siti internet italiani hanno diffuso ripetutamente dei video con le istruzioni su come fabbricare pacchi bomba e buste bomba.

(ANSA).