Impianto biogas Valmadonna, Adsi e Fai uniti contro progetto

(ANSA) - TORINO, 28 APR - Associazione Italiana Dimore Storiche (Adsi) e Fondo Ambiente Italiano (Fai) uniti contro il progetto dell'impianto a biomassa in località Valmadonna. la frazione alessandrina con poco più di 2.000 abitanti.

Un'installazione che, secondo Gianni Pittaluga, presidente del Comitato No-Biogas Valmadonna, "comprometterebbe in modo irreversibile l'ecosistema rurale e residenziale e stravolgerebbe l'assetto urbanistico e viario della zona, principalmente costituito da stradine di campagna. Ogni anno ci sarebbe il transito di 6000 autotreni, di cui 3000 in entrata, carichi di liquami. Senza contare i grandi rischi per la salute - documentati da numerosi studi medici - che potrebbero essere causati dalla prolungata esposizione dei residenti ai composti organici volatili emessi dall'impianto, a danno di fegato, reni e sistema nervoso centrale".

Pittaluga fa notare la vicinanza di edifici di grande valoro storioo e architettonico, la cittadella di Alessandria, fortificazione del XVIII secolo fra le più significative e meglio conservate d'Europa, e La Scrivana, originaria del '500 e riplasmata nell'800, una delle dimore storiche della Regione Piemonte".

Per Sandor Gosztonyi, presidente Asdi per Piemonte e Valle d'Aosta, "la realizzazione del biogeneratore è quanto meno inopportuna. Ancora una volta l'arte e la bellezza del paesaggio rischiano di essere sacrificati. Ci risulta che gli elementi tecnici sufficienti per opporsi siano parecchi. Secondo la legge emanata nel 2017 dalla Regione Piemonte, infatti, il progetto non risponde ai requisiti ed agli strumenti di pianificazione urbanistica o territoriale che devono adeguarsi al Piano paesaggistico regionale (Ppr)".

Per Ileana Spriano, capo della delegazione Fai di Alessandria, l'impianto di bio-gas "per caratteristiche e dimensioni appare del tutto improprio rispetto ai caratteri dei luoghi nonché in forte contrasto con le linee di indirizzo e le norme del Piano Paesaggistico e del Piano Energetico della Regione Piemonte. L'11 marzo scorso la Provincia ha imposto uno stop al progetto chiedendone una rivisitazione. L'azienda Ravano Power dovrà presentare informazioni e integrazioni entro 90 giorni dal ricevimento del verbale. (ANSA).